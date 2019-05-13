Назван состав сборной России на матч с Чехией

Место в воротах вместо Александра Георгиева занял Андрей Василевский. В то же время Александр Барабанов заменил во втором звене Кирилла Капризова, который заявлен 13-м форвардом.
Полностью состав нашей сборной выглядит следующим образом.
Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев;
Михаил Сергачев - Никита Нестеров, Михаил Григоренко - Евгений Малкин - Евгений Дадонов;
Дмитрий Орлов - Никита Зайцев, Александр Овечкин - Евгений Кузнецов - Александр Барабанов;
Динар Хафизуллин - Владислав Гавриков, Никита Гусев - Артем Анисимов - Никита Кучеров;
Никита Задоров, Илья Ковальчук (капитан) - Сергей Андронов - Иван Телегин, Кирилл Капризов.
Напомним, что россияне стартовали на чемпионате мира с двух побед. Сначала была повержена Норвегия (5:2), а вчера команда Ильи Воробьева отправила пять безответных шайб в ворота австрийцев.