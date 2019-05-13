Назван состав сборной России на матч с Чехией

Тренерский штаб национальной команды России по хоккею назвал состав на встречу чемпионата мира с Чехией. Матч начнется в 17:15 по московскому времени.

Место в воротах вместо Александра Георгиева занял Андрей Василевский. В то же время Александр Барабанов заменил во втором звене Кирилла Капризова, который заявлен 13-м форвардом.

Полностью состав нашей сборной выглядит следующим образом.

Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев;

Михаил Сергачев - Никита Нестеров, Михаил Григоренко - Евгений Малкин - Евгений Дадонов;

Дмитрий Орлов - Никита Зайцев, Александр Овечкин - Евгений Кузнецов - Александр Барабанов;

Динар Хафизуллин - Владислав Гавриков, Никита Гусев - Артем Анисимов - Никита Кучеров;

Никита Задоров, Илья Ковальчук (капитан) - Сергей Андронов - Иван Телегин, Кирилл Капризов.

Напомним, что россияне стартовали на чемпионате мира с двух побед. Сначала была повержена Норвегия (5:2), а вчера команда Ильи Воробьева отправила пять безответных шайб в ворота австрийцев.