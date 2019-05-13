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13.05.2019 10:32
Рубрика: Легковые авто

Новый Skoda Rapid появится через один рестайлинг

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Skoda. Skoda Vision RS Concept. Фото: Пресс-служба Skoda.
Skoda Vision RS Concept. Фото: Пресс-служба Skoda.

Судя по тому, как Skoda обновляет Rapid, может сложится впечатление, что о модели попросту забыли, но это не так. Чешский автопроизводитель работает над новым поколением бюджетного лифтбека, появления которого предстоит ждать ещё более двух лет.

Первая генерация Skoda Rapid появилась в 2011 году и спустя только шесть лет прошла через рестайлинг. В беседе с ZigWheels директор по продажам и маркетингу Skoda India Зак Холлис сообщил, что новый Skoda Rapid появится в конце 2021 года. В основу модели ляжет платформа MQB A0, на которой также создаётся следующая генерация Polo и бюджетный кроссовер на его базе.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Такой длинный жизненный цикл обязывает Skoda во имя удержания уровня продаж Rapid провести ещё один рестайлинг модели. Обновлённая версия для рынка Индии дебютирует ориентировочно в первом квартале 2020 года. Если вспоминать историю "бюджетника", то можно предположить, что европейский Rapid появится несколько позднее - ближе к осени. Например, последнее обновление модель для рынка Индии пережила в ноябре 2016 года, а для Старого Света Rapid обновился в феврале 2017-го. Причём у автомобилей есть значительные отличия во внешности.

Есть ещё один интересный момент: Skoda Rapid вместе со сменой поколения может сменить и название. В таком случае приходится говорить не о новой генерации, а о появлении преемника.

Платформа продиктует и список силовых агрегатов для новинки: TSI объёмом 1.0 и 1.5 литра, в пару к которым можно будет выбрать МКП или DSG.

В настоящее время Skoda Rapid в России предложен с 90- и 110-сильным 1.6 TSI (МКП и АКП) и 125-сильным 1.4 TSI (7DSG). Самую доступную версию можно купить за 660 000 рублей.

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#Skoda