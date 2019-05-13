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13.05.2019 08:42
Рубрика: В мире

Президент Австрии: В стране помнят о погибших советских воинах

Текст: Константин Волков
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен. Фото: AP Photo/Michael Gruber Президент Австрии Александер Ван дер Беллен. Фото: AP Photo/Michael Gruber
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен. Фото: AP Photo/Michael Gruber

"Все в Австрии знают о жертвах, понесенных русскими солдатами" при освобождении станы от нацизма, отметил президент Австрии Александер Ван дер Беллен в интервью перовому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману в преддверии первого российско-австрийского форума "Сочинский диалог", который пройдет 15 мая.

Также Ван дер Беллен подчеркнул, что сможет способствовать дальнейшему развитию отношений между Веной и Москвой.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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"Очень рад тому, что отношения между Россией и Австрией традиционно хорошие. Я бы сказал, они очень хорошие и имеют долгую историю. Я надеюсь, что смогу способствовать их дальнейшему улучшению", - сказал президент. В частности, он выразил надежду, что между двумя странами будет развиваться сотрудничество в нефтегазовой сфере. "У нас были хорошие отношения в нефтегазовой сфере на протяжении многих десятилетий. И Австрия, я считаю, может многое предложить в этой области, а именно все, что связано с экологическими технологиями, позволяющими защитить климат", отметил он.

Президент РФ Владимир Путин и Ван дер Беллен летом 2018 года договорились провести поспособствовать реализации идеи "Сочинского диалога" - площадки для прямых контактов между представителями гражданских обществ двух стран. С российской стороны сопредседателем форума стал помощник президента РФ Андрей Фурсенко, с австрийской - президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль.

На форуме будут представлены несколько главных направлений: музыка, искусство и культура; межвузовское сотрудничество, наука и исследования; вопросы развития спорта; экономика.

В мире Европа Австрия Власть Работа власти Внешняя политика
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