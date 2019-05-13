Названа причина взрыва, разрушившего жилой дом на Дону

Взрыв бытового газа в жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района Ростовской области произошел из-за халатности одного из жильцов. Собщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Василия Голубева.

Выяснилось, погибший вел асоциальный образ жизни. От соседей на него поступали жалобы. Плюс ко всему он не заключал соглашение на обслуживание внутридомового газового оборудования.

- Тут очевидный фактор - халатность, - подчеркнул глава Ростовской области.

Напомним, трагедия разыгралась в ночь с субботы на воскресенье. Около половины первого раздался взрыв, разрушивший половину из шестнадцати квартир жилого дома. В результате два человека погибли, в том числе ребенок, двое госпитализированы, 16 человек были эвакуированы службами экстренного реагирования.

Возбуждено уголовное дело, проводятся проверки. Семьи погибших и пострадавших получат материальную помощь в размере до одного миллиона рублей. Также средства выделены и другим жильцам, лишившимся крыши над головой.

Известно, что семья, потерявшая дочку, снимала квартиру в злополучном доме, где произошла беда.