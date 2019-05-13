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13.05.2019 18:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа причина взрыва, разрушившего жилой дом на Дону

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)

Взрыв бытового газа в жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района Ростовской области произошел из-за халатности одного из жильцов. Собщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Василия Голубева.

Фото: Ростов Главный Новости Ростова-на-Дону/ youtube.com
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме на Дону

Выяснилось, погибший вел асоциальный образ жизни. От соседей на него поступали жалобы. Плюс ко всему он не заключал соглашение на обслуживание внутридомового газового оборудования.

- Тут очевидный фактор - халатность, - подчеркнул глава Ростовской области.

Напомним, трагедия разыгралась в ночь с субботы на воскресенье. Около половины первого раздался взрыв, разрушивший половину из шестнадцати квартир жилого дома. В результате два человека погибли, в том числе ребенок, двое госпитализированы, 16 человек были эвакуированы службами экстренного реагирования.

Возбуждено уголовное дело, проводятся проверки. Семьи погибших и пострадавших получат материальную помощь в размере до одного миллиона рублей. Также средства выделены и другим жильцам, лишившимся крыши над головой.

Известно, что семья, потерявшая дочку, снимала квартиру в злополучном доме, где произошла беда.

Происшествия ЧП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Взрывы газа в домах
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