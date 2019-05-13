В Краснодаре уволили заведующую детсадом, унижавшую ребенка

В столице Кубани заведующую детским садом № 74, которая на глазах педагогов и других детей в группе оскорбляла мальчика, уволена со своей должности. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в департаменте образования Краснодара, где на днях был подписан приказ об увольнении женщины.

Как сообщалось ранее, скандал разразился из-за попавшего в соцсети видео, на котором работник детсада издевается над маленьким ребенком. На кадрах видно, что педагог заставляет мальчика встать на колени и целовать землю, при этом все свои действия она сопровождает руганью и обзыванием.

Позже заведующая пояснила, что таким образом она якобы хотела проучить ребенка за то, что он систематически колотил других детей. По ее словам воспитатели не раз обращались к маме с бабушкой, но он продолжал вести себя неуправляемо.

Директор городского департамента образования Алексей Некрасов заявил, что такая ситуация недопустима для образовательных учреждений, отрасли образования в целом. По данному факту полиция Краснодара провела проверку.