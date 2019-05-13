В Севастополе назначена новая вице-губернатор по экономике

И.о. вице-губернатора Севастополя по экономике стала Мария Литовко, ранее курировавшая приоритетный проект развития Балаклавы. Об этом сегодня сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников.

- В ее ведении будут вопросы экономического развития, реализации инвестиционных и приоритетных проектов, земельно-имущественных отношений, потребительского рынка и лицензирования, государственной регистрации права и кадастра, - рассказал губернатор.

Эти полномочия Литовко перешли от первого вице-губернатора Севастополя Ильи Пономарева. Под его контролем осталась сфера финансов и бюджета. Кроме этого, Пономарев отныне будет отвечать за капитальное строительство и госстройнадзор, вопросы архитектуры и градостроительства, охраны объектов культурного наследия. В его ведение переходит и контроль за реализацией ФЦП.

Напомним, в январе этого года подал в отставку и.о. замгубернатора Севастополя Михаил Демиденко. Он отвечал за работу департаментов капитального строительства, архитектуры и градостроительства, Севнаследия и Севгосстройнадзора.

Мария Литовко с 2017 года возглавляла приоритетный проект создания в Балаклавской бухте яхтенной марины международного уровня, в марте 2019 года стала одним из победителей конкурса "Лидеры России".