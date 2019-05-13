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13.05.2019 13:00
Рубрика: Легковые авто

Skoda привезла в Россию Octavia с особым пакетом опций

Текст: Евгений Костин

Skoda Octavia в 2019 году исполняется 60 лет. В честь юбилея бестселлера марки компания подготовила особый пакет опций для модели в топовой комплектации Style.

В российском представительстве говорят, что при заказе модели с "эксклюзивным набором оборудования", подготовленного в рамках юбилея Octavia, выгода составляет 40%, что позволяет сэкономить 36 800 рублей в сравнении с покупкой допопций по отдельности.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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В состав пакета вошли: 17-дюймовые легкосплавные диски Denom, хромированная окантовка боковых стекол, система автоматического управления дальним светом, акустическая система Canton c десятью динамиками, сабвуфером и цифровым эквалайзером. Дополнительно Skoda Octavia можно укомплектовать сиденьями с комбинированной обивкой из кожи и ткани и подлокотником для пассажиров на заднем ряду.

Цену на пакет опций не уточнили. Но, например, доплата за диски согласно прайс-листу на официальном сайте марки, составляет 10 600 рублей, за аудиосистему - 25 100 рублей. Минимальная стоимость лифтбека Skoda Octavia в комплектации Style составляет 1 408 000 рублей, за универсал в аналогичном исполнении просят от 1 754 000 рублей.

Модель предложена с 1.6 MPI мощностью 110 л.с., который доступен в паре с 5-скоростной "механикой" или с 6-ступенчатой АКП, 150-сильным 1.4 TSI (6МКП, 7DSG) и 1.8 TSI на 180 "лошадок" (7DSG).

Напомним, что 23 мая Skoda проведёт презентацию обновлённого флагмана Superb.

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