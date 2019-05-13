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13.05.2019 16:13
Рубрика: Общество

В Англии раскопали усыпальницу, не уступающую гробнице Тутанхамона

Текст: Денис Передельский
Фото: Museum of London Archaeology Фото: Museum of London Archaeology
Фото: Museum of London Archaeology

В Великобритании исследовательская группа из Лондонского музея представила широкой общественности артефакты, обнаруженные в 1400-летней гробнице неизвестного англосаксонского короля-воина.

Как сообщает Science Alert, речь идет о деревянной гробнице, обнаруженной в пригороде Лондона еще в 2003 году. Она оказалась нетронутой, и полтора десятка лет археологи осторожно извлекали из нее артефакты.

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В захоронении было обнаружено большое количество предметов роскоши, указывающих на высокий статус погребенного. Идентифицировать его личность пока не удалось. Поначалу археологи считали, что гробница принадлежала королю Саеберту.

Это был первый англосаксонский правитель, принявший христианство. Но о нем известно, что он умер в 616 году. А радиоуглеродное датирование золотых монет, найденных в могиле, показало, что неизвестный принц или король был похоронен в 580-590-е годы.

Возможно, захоронение принадлежало брату Саеберта. По словам археолога Софи Джексон, эту усыпальницу по своему великолепию можно назвать "британским эквивалентом гробницы Тутанхамона".

Так, в ней была обнаружена лира, изготовленная из клена и украшенная гранатами, скорее всего, привезенными из Индии. Также найдена треугольная золотая пряжка для ремня и оружие, два позолоченных креста, говорящие о том, что погребенный человек был христианином, и другие роскошные артефакты.

Подсчитано, что рост неизвестного принца составлял около 165 сантиметров. То есть это мог быть как взрослый человек, так и подросток. В гробнице также находилась шкатулка 1400-летней давности - это единственный сохранившийся образец ранней англосаксонской росписи по дереву.

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