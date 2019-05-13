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13.05.2019 15:37
Рубрика: ПДД

В ГИБДД рассказали, когда можно говорить по телефону за рулем

Текст: Виктория Чернышева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ГИБДД назвали единственное условие, при котором водитель может пользоваться мобильным телефоном. Как уточняется на сайте Госавтоинспекции, общаться по сотовому можно в автомобиле, который припаркован на обочине. А пешеходам лучше использовать мобильный вне зоны проезжей части.

В ведомстве напомнили, что использование во время движения телефона, не оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, считается нарушением. Это предусматривают ПДД.

Водитель может попасть под действие статьи 12.36.1 КоАП, предусматривающей штраф. Эксперты доказали, что разговоры по телефону и написание СМС отвлекают внимание автолюбителей и не позволяют полностью сосредоточиться на дорожной ситуации.

Фото: Владимир Аносов.
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В опросе, который проводит Госавтоинспеция на своем сайте, большинство водителей согласны с тем, что использование мобильника за рулем может привести к ДТП. За такой вариант ответа проголосовали 56 процентов респондентов. Около 27 процентов участников опроса уверены, что использование сотового не влияет на безопасность дорожного движения, но если только использовать громкую связь. 5 процентов заявили, что мобильные устройства не несут никакой опасности.

Ранее стало известно, что ГИБДД создаст цифровую базу злостных нарушителей ПДД. Кроме того, в ведомстве предложили ввести ограничения по скорости для авто с детьми.

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