Видео: автопилот Tesla спас жизнь кролику

Система автопилотирования автомобилей Tesla вновь продемонстрировала свою эффективность в реальных условиях эксплуатации.

А именно - электронные поводыри в виде датчиков и радаров Tesla Model S "разглядели" на ночной дороге кролика, после чего электрника запустила процесс торможения и объезда препятствия еще до того, как водитель среагировал на эту ситуацию. Видео происшествия, случившегося ранним утром на одной из трасс в американском штате Флорида, обнародовано в Twitter.

Отметим, что в Сети регулярно появляются видеоматериалы, где фиксируются как успехи, так и промахи авопилотируемых технологий американской марки. Причем, последние, судя по статистике просмотров, вызывают куда больший интерес, чем первые.

Скажем, популярностью пользуется ролик, где автомобиль Tesla совершает корректирующие действия рулем, уходя от столкновения с резко перестраивающимся пикапом. В то же время в феврале "РГ" писала о случае, когда загоревшаяся Tesla Model S убила своего водителя, самостоятельно заблокировав двери, когда машина загорелась, попав в ДТП. Трагедия произошла в Майами, за рулем автомобиля находился 18-летний молодой человек.

В другом случае растерявшийся автопилот чуть не сбросил Tesla Model X с обрыва на горном серпантине, слишком круто взяв влево и спровоцировав легкое ДТП. При этом руководство американской компании рапортовало недавно, что их новинки получат софт, который позволит объезжать ямы в режиме автопилота.