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13.05.2019 14:38
Рубрика: Видео

Видео: автопилот Tesla спас жизнь кролику

Текст: Борис Захаров

Система автопилотирования автомобилей Tesla вновь продемонстрировала свою эффективность в реальных условиях эксплуатации.

А именно - электронные поводыри в виде датчиков и радаров Tesla Model S "разглядели" на ночной дороге кролика, после чего электрника запустила процесс торможения и объезда препятствия еще до того, как водитель среагировал на эту ситуацию. Видео происшествия, случившегося ранним утром на одной из трасс в американском штате Флорида, обнародовано в Twitter.

Отметим, что в Сети регулярно появляются видеоматериалы, где фиксируются как успехи, так и промахи авопилотируемых технологий американской марки. Причем, последние, судя по статистике просмотров, вызывают куда больший интерес, чем первые.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: Tesla прошла проверку лобовым ударом в ДТП

Скажем, популярностью пользуется ролик, где автомобиль Tesla совершает корректирующие действия рулем, уходя от столкновения с резко перестраивающимся пикапом. В то же время в феврале "РГ" писала о случае, когда загоревшаяся Tesla Model S убила своего водителя, самостоятельно заблокировав двери, когда машина загорелась, попав в ДТП. Трагедия произошла в Майами, за рулем автомобиля находился 18-летний молодой человек.

В другом случае растерявшийся автопилот чуть не сбросил Tesla Model X с обрыва на горном серпантине, слишком круто взяв влево и спровоцировав легкое ДТП. При этом руководство американской компании рапортовало недавно, что их новинки получат софт, который позволит объезжать ямы в режиме автопилота.

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#Tesla