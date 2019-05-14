Kia показала молодежный кроссовер, который может добраться до России

Корейский автопроизводитель опубликовал пару изображений нового, самого компактного в глобальной модельной линейке Kia кроссовера, который будет показан публике летом этого года.

Название нового SUV держат в секрете, как и техническую составляющую автомобиля. В Kia ограничиваются пока общими характеристиками модели, отмечая уникальный и ни на что не похожий дизайн с элементами "сдержанной спортивности".

Стоит отметить, что по сравнению с концептом SP Signature, представленным в апреле 2019 года, автомобиль изменился несильно: как и ожидалось, передняя часть получила более жизнеспособную с точки зрения производства решётку радиатора, а сзади больше всего "пострадали" фонари, став при этом даже чуть более привлекательными. К слову, фары и фонари - светодиодные.

Бьюнг Чул Джух, глава подразделения Kia Styling: "Мы создали автомобиль, который не останется незамеченным ни в городе, ни в сельской местности. Практичный дизайн с нотками спортивности, приправленный высоким технологическим оснащением, делает кроссовер универсальным предложением для современного молодого покупателя".

Точной даты премьеры не называют, говоря, что новинка будет представлена эти летом. Напомним, ранее "Российская газета" сообщала, что кроссовер, скроенный по мотивам концепта SP Signature, может дебютировать 20 июня и получить на некоторых рынках имя Trailster.

Купить автомобиль в Корее можно будет во второй половине 2019 года, после чего новый SUV постепенно будет расширять географию продаж. Учитывая, что у Kia в России до сих пор нет адекватного ответа Hyundai Creta и Renault Kaptur, можно надеяться на появление новой модели и в нашей стране.