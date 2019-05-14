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14.05.2019 06:43
Рубрика: Власть

МИД: США готовятся использовать ядерное оружие в Европе

Российский МИД предупредил Европу о готовности США применить ядерное оружие на ее территории. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями внешнеполитического ведомства Владимир Ермаков.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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По его словам, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью действий США. Ермаков отметил, что данные государства "продолжают бездумно ставить себя на грань ядерной катастрофы и полного самоуничтожения", передает РИА Новости.

Ранее Москва призвала Вашингтон вывести свое ядерное оружие с территории стран-союзников по НАТО, а также прекратить учения, которые предусматривают применение ядерных средств неядерными странами. Намерение США разместить в Европе новые ядерные авиабомбы различной мощности говорит о том, что Вашингтон продолжает рассматривать Европу как поле боя с применением ядерного оружия.

В настоящее время США располагают 3800 ядерными боеголовками и бомбами, 1750 из которых развернуты и могут быть использованы в любой момент. На данный момент в Европе находится до двухсот авиационных ядерных бомб США.

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