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14.05.2019 10:16
Рубрика: Легковые авто

Обновленный Skoda Superb впервые получит матричные фары

Текст: Евгений Костин

Skoda продолжает готовить поклонников марки к дебюту обновленного Superb, премьера которого состоится 23 мая. На этот раз чехи решили рассказать, чего ожидать от оптики флагманской модели.

Superb станет первой моделью бренда, которая получит светодиодные матричные фары. Также для авто будут доступны LED-противотуманки и задние фонари. У последних появился динамический указатель поворота, реализованный узкой полоской светодиодов, которые поочерёдно загораются.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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В результате модернизации оптики обновлению подверглась функция Coming/Leaving Home: при снятии или активации защиты с брелока фары, следуя заложенным алгоритмам работы световых элементов, подсвечивают владельцу дорогу.

Напомним, ранее Skoda публиковала дизайн-скетч передней части обновленного Superb. Ожидается, что новинка доберется до России осенью 2019 года.

В настоящее время Skoda Superb в кузове типа лифтбек можно купить начиная от 1 643 000 рублей, универсал - от 1 852 000 рублей. Для модели доступны бензиновые TSI мощностью от 150 до 280 л.с. Для 280-сильных версий предусмотрен опциональная система полного привода.

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#Skoda