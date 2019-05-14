Помпео намерен найти в России "путь вперед"

Госсекретарь США Майкл Помпео готов искать пути решения проблем, затрагивающих национальные интересы Соединенных Штатов. Об этом он написал на своей странице в Twitter в преддверии переговоров в Сочи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"В ходе моих встреч в России будет затронут ряд важных тем. По некоторым вопросам мы можем прийти к согласию, по другим - нет, но, когда это касается наших интересов, это наша обязанность - найти путь вперед", - отметил Помпео.

Это его первый визит в Россию. Предполагалось, что госсекретарь сначала приедет в Москву, но он изменил свои планы и в понедельник принял участие во встрече в Брюсселе с представителями стран ЕС, посвященной иранской ядерной сделке. Теперь его ждут уже в Сочи. В ходе переговоров Лаврова и Помпео, как предполагается, одной из главных тем станет продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, речь пойдет о ситуации Венесуэле, а также может быть поднят вопрос о гражданах США, находящихся в заключении в России, в том числе о подозреваемом в шпионаже Поле Уиллане и основателе инвестфонда Baring Vostok Майкле Калви.

Кроме того, Помпео примет президент России Владимир Путин. Как заявил накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "завтра будут главными переговоры Лаврова с Помпео, и потом они оба придут к президенту, президент их примет, они расскажут о своих переговорах и обсудят те вопросы, которые очевидны".