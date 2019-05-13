Помпео прибудет в Сочи для переговоров с Лавровым 14 мая

Госсекретарь США Майк Помпео прибудет для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сразу в Сочи 14 мая, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

Ранее предполагалось, что Помпео может прибыть в Москву 13 мая, однако он сегодня принимает участие во встрече с представителями стран ЕС, посвященной иранской ядерной сделке, которая проходит в Брюсселе.

В ходе переговоров Лаврова и Помпео, как предполагается, одним из главных вопросов станет Венесуэла. Так же Помпео может поднять вопрос о гражданах США, находящихся в заключении в России, в том числе о подозреваемом в шпионаже Поле Уиллане и основателе инвестфонда Baring Vostok Майкле Калви.

Главы МИД двух стран уже встречались 6 мая в Финляндии на полях министерской сессии Арктического совета, где обсудили ракетные договоренности, Венесуэлу, Сирию и ряд других мировых проблем.