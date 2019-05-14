Пушкова возмутил ультиматум Климкина Евросоюзу

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ультиматум главы МИД Украины Павла Климкина, который пригрозившего отказом от выполнения Минских договоренностей в случае ослабления Европой санкций в отношении России. Как отметил Пушков, Киев и так не выполняет данные соглашения.

"Нашел, чем напугать. А санкции против России только вредят интересам Европы", - написал член Совета Федерации в Twitter.

Ранее Климкин заявил, что, если Германия, Франция и другие страны добьются отмены антироссийских санкций, он скажет, что Минских соглашений больше нет.

Французские парламентарии намерены поднять вопрос о снятии антироссийских санкций после выборов в Европарламент, которые пройдут 26 мая. Во Франции многие бизнесмены интересуются инвестиционными возможностями Крыма, а единственное, что их сдерживает - возможные ограничения со стороны французских властей. Власти Италии также надеются, что введенные в отношении Москвы ограничения скоро останутся в прошлом.