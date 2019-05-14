Директор казанской школы объяснила, почему ученик взялся за оружие

Подросток, пришедший с оружием на урок в казанскую гимназию № 7, страдал от неразделенной любви и отсутствия родительского внимания. Об этом "РГ" рассказала директор образовательного учреждения Любовь Кочнева.

По ее словам, уже после задержания школьник признался в разговоре с психологом, что никого не хотел убивать. Главная причина, считает Любовь Кочнева, даже не в несчастной любви, а в ограниченном общении с родителями.

- Мама у него работает в Москве. Папа сильно занят в банке. Не с кем было поделиться своими переживаниями. Жаль мальчишку. Он вел себя совершенно не агрессивно. Никакой паники в классе не было. Я спросила, нет ли у него проблем дома или в школе, но он отвечал отрицательно. На вопрос, чего же он хочет, мальчик просил вызвать полицию.

Директор уточнила, что именно она в итоге уговорила подростка сдаться.

- Я подошла к нему, обняла, и он разрыдался.

Что касается системы безопасности в гимназии, то, как пояснила директор, рамка металлоискателя была исправна, просто охранник не обратил внимания на сигнал, поскольку мальчик был свой и опаздывал на урок. А нареканий к ребенку раньше никаких не было. Внешне он благополучный, хорошо учится, занимается музыкой.

Напомним, что ЧП произошло утром 13 мая. На номер 112 поступил звонок от мамы десятиклассницы, которая сообщила, что ее дочь с другими учениками удерживает в заложниках одноклассник. На место немедленно выехала полиция. Подросток был задержан. Никто не пострадал.

Следственное управление СК России по РТ возбудило уголовное дело о незаконном лишении свободы.