Арашуков может быть лишен сенаторского мандата 22 мая

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков может быть лишен полномочий на ближайшем заседании Совета Федерации. Основание - им не была предоставлена в срок декларация о доходах.

Напомним, 30 января парламентарий был задержан на заседании палаты по обвинению в причастности к нескольким серьезным преступлениям, в их числе организация преступного сообщества, убийство и давление на свидетеля. В марте Совет Федерации на основании решения Басманного суда Москвы временно отстранил Арашукова от должности сенатора, но полномочия за ним остались.

Во вторник комиссия СФ по проверке достоверности сведений о доходах членов верхней палаты утвердила результаты расследования причин непредоставления Арашуковым декларации к 1 апреля. По мнению парламентариев, уважительных причин для этого не было. Теперь представитель КЧР может быть лишен полномочий на основании положений закона о статусе депутатов и сенаторов.

Этот документ предусматривает несколько причин для досрочной сдачи мандата, среди них - непредоставление или несвоевременное предоставление сведений о доходах самого парламентария, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Глава временной комиссии СФ по проверке сведений о доходах, вице-спикер Юрий Воробьев напомнил хронологию событий. По его словам, к 1 апреля декларация от Арашукова не поступила. Комиссия попросила Следственный комитет России уточнить, не отправлял ли сенатор документы из СИЗО, выяснилось, что не отправлял. Затем Воробьев направил письмо Арашукову с просьбой объяснить причины невыполнения требований закона. Арестованный сенатор, видимо, посоветовавшись с адвокатами, решил исправить ситуацию, подготовил свою декларацию к 15 апреля и попросил следователей в срочном порядке отправить документ в Совет Федерации.

"Естественно, это нарушение", - заявил Воробьев журналистам. "Несвоевременное предоставление - это такое же нарушение, как и непредоставление декларации", - пояснил он. Вице-спикер СФ также сообщил, что супруга Арашукова представила сведения о своих доходах самостоятельно, но также с нарушением сроков.

Таким образом, отмечается в решении комиссии, налицо основания для лишения Рауфа Арашукова статуса представителя в Совфеде от исполнительной власти Карачаево-Черкесии.

Процедура наделения сенаторскими полномочиями в регионе носит неотзывный характер. Решение о досрочном сложении мандата принимает верхняя палата парламента на пленарном заседании.

Комиссия СФ по проверке достоверности сведений о доходах рекомендовала включить вопрос о досрочном прекращении полномочий Арашукова в повестку ближайшего заседания Совфеда. Оно назначено на 22 мая.