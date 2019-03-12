Рауф Арашуков временно отстранен от должности сенатора

Рауф Арашуков отстранен от должности сенатора. Пока не окончательно, а, как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, на "период расследования". Но, вероятно, это формальность и после вынесения обвинительного приговора (в случае его вынесения), Арашуков уже полностью лишится сенаторских полномочий.

Как пояснили в СК России, решение об отстранении Рауфа Арашукова от государственной должности члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ принято судом по ходатайству следователей Главного следственного управления СК России. Именно они ведут расследование громкого дела в отношении теперь уже бывшего сенатора.

Петренко еще раз уточнила, что судебное решение об отстранении от должности принято на срок расследования уголовного дела.

В верхней палате "РГ" подтвердили эту информацию. "В Совет Федерации поступила копия судебного постановления Басманного районного суда города Москвы о временном отстранении обвиняемого Р.Р. Арашукова от должности члена Совета Федерации", - сообщили в пресс-службе.

С момента принятия постановления - с 12 марта 2019 года - Арашукову назначено "ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума" вместо сенаторской зарплаты, уточнили в пресс-службе.

Напомним, Рауфа Арашукова обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса РФ: 210-й об "участии в преступном сообществе", 309-й о "давлении на свидетеля" и 105-й об "убийстве".

По данным следствия, он причастен к совершению убийств зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. На одного из свидетелей по делу об убийстве Аслана Жукова со стороны Арашукова, считают следователи, оказывалось давление, чтобы скрыть его причастность к этому преступлению.

Также Рауф Арашуков обвиняется в участии в преступном сообществе. Это тоже громкое дело, в котором одним из главных фигурантов является отец Рауфа Рауль Арашуков. Он занимал должность советника председателя ПАО "Газпром-Межрегионгаз". Была создана мошенническая схема по хищению природного газа. В общей сложности фигуранты похитили газ на сумму около 30 млрд рублей.

Похищенный газ перенаправлялся на Северный Кавказ. Руководители филиалов, через которые "исчезал" газ, все арестованы. Следователи по указанным делам в настоящее время проводят масштабную работу.