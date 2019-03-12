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12.03.2019 18:33
Рубрика: Происшествия

Рауф Арашуков временно отстранен от должности сенатора

Текст: Иван Петров

Рауф Арашуков отстранен от должности сенатора. Пока не окончательно, а, как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, на "период расследования". Но, вероятно, это формальность и после вынесения обвинительного приговора (в случае его вынесения), Арашуков уже полностью лишится сенаторских полномочий.

Как пояснили в СК России, решение об отстранении Рауфа Арашукова от государственной должности члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ принято судом по ходатайству следователей Главного следственного управления СК России. Именно они ведут расследование громкого дела в отношении теперь уже бывшего сенатора.

Петренко еще раз уточнила, что судебное решение об отстранении от должности принято на срок расследования уголовного дела.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В верхней палате "РГ" подтвердили эту информацию. "В Совет Федерации поступила копия судебного постановления Басманного районного суда города Москвы о временном отстранении обвиняемого Р.Р. Арашукова от должности члена Совета Федерации", - сообщили в пресс-службе.

С момента принятия постановления - с 12 марта 2019 года - Арашукову назначено "ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума" вместо сенаторской зарплаты, уточнили в пресс-службе.

Напомним, Рауфа Арашукова обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса РФ: 210-й об "участии в преступном сообществе", 309-й о "давлении на свидетеля" и 105-й об "убийстве".

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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По данным следствия, он причастен к совершению убийств зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. На одного из свидетелей по делу об убийстве Аслана Жукова со стороны Арашукова, считают следователи, оказывалось давление, чтобы скрыть его причастность к этому преступлению.

Также Рауф Арашуков обвиняется в участии в преступном сообществе. Это тоже громкое дело, в котором одним из главных фигурантов является отец Рауфа Рауль Арашуков. Он занимал должность советника председателя ПАО "Газпром-Межрегионгаз". Была создана мошенническая схема по хищению природного газа. В общей сложности фигуранты похитили газ на сумму около 30 млрд рублей.

Похищенный газ перенаправлялся на Северный Кавказ. Руководители филиалов, через которые "исчезал" газ, все арестованы. Следователи по указанным делам в настоящее время проводят масштабную работу.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Уголовное дело сенатора Рауфа Арашукова
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