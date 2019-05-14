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14.05.2019 13:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани проверят обстоятельства скандала с участием судьи

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Динском районе Краснодарского края организована доследственная проверка по факту конфликта между 57-летней судьей Динского районного суда и 25-летней местной жительницей. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе СУ СК по региону, не называя имен участниц инцидента.

Скандал, случившийся 11 мая в станице Динской, получил большой общественный резонанс после публикации видеозаписи в соцсетях. На кадрах запечатлен момент драки между автором ролика и еще одной женщиной. Видно, как дама замахивается, а затем ударяет по лицу девушку, держащую в руках телефон. По словам мужа девушки, все произошло на улице возле их дома, примыкающего к речке. Спуск к воде перегораживал автомобиль хозяина дома - вот он-то и вышел яблоком раздора.

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"По предварительным данным, вечером 11 мая 2019 года автомобиль KIA Cerato под управлением мужчины с 57-летней пассажиркой двигался по улице Набережной в сторону реки Качеты. Он не смог проехать к берегу реки из-за перекрытого проезда другой машиной. В результате между пассажиркой автомобиля и 25-летней девушкой произошел конфликт. Со слов девушки известно, что в ходе ссоры женщина причинила ей телесные повреждения", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте СУ СК по Кубани.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проверку проводит Квалификационная коллегия судей края, об этом корреспонденту "РГ" сообщил председатель Совета судей Кубани Владимир Кисляк. 

Примечательно, что в последнее время в регионе участились громкие скандалы, связанные с представителями Фемиды. Только в этом году сразу несколько судей остались без мантии за грубые нарушения, связанные с осуществлением профессиональной деятельности.

Последняя отставка произошла в конце апреля, когда Квалификационная коллегия судей края досрочно прекратила полномочия судьи Анапского районного суда Натальи Холодовой. С обращением о привлечении ее к дисциплинарной ответственности за вынесение неправосудного решения о распоряжении землей в прибрежной полосе в коллегию обратился Совет судей края. Речь идет о том самом участке земли в поселке Утриш под Анапой, из-за которого после скандала ранее лишился полномочий экс-председатель Анапского районного суда Владимир Стародубцев.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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