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14.05.2019 12:10
Рубрика: Легковые авто

Топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России очень удивил

Текст: Евгений Костин

Первые три места, как прошедшее гран-при "Формулы-1" в Барселоне: очевидно и предсказуемо, но дальше по списку произошли интересные рокировки…

Список самых продаваемых кроссоверов традиционно возглавляет Hyundai Creta, который в апреле выбрали 6 123 покупателя (+190 автомобилей по сравнению с апрелем в 2018-ом). За корейским бестселлером следует Renault Duster, который в ожидании смены поколений предельно интересен рынку: по итогам прошлого месяца "француза" с румынскими корнями купили 3 620 человек (+117 экз.). Третье место сохраняет за собой Volkswagen Tiguan: 2 847 покупателей (-74 экз.)

Фото: Пресс-служба Kia.
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Если первая тройка самых продаваемых SUV в апреле осталась прежней, то далее по списку произошли изменения. Например, Nissan Qashqai не только не вошёл в десятку рейтинга, но и вылетел за пределы топ-25. Аналогичная ситуация произошла с Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander.

Зато Kia Sportage своё положение улучшил значительно: в марте он замыкал десятку лидеров, а в апреле оказался на четвёртом месте с результатом 2 704 проданных автомобиля. Но этот показатель слабее прошлогоднего: -392 экземпляра. Пятое место у вазовского ветерана - внедорожника Lada 4x4: 2 658 проданных машин (-487 экз.) Далее следует Renault Kaptur - в апреле кроссовер выбрали 2 288 покупателей (-149 экз.) На седьмой строчке расположился Toyota RAV4 - 2 235 экземпляров модели нашли своего хозяина (-49 экз.) Hyundai Tucson с результатом 2 100 машин (+97 экз.) занимает восьмую строчку.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Примечательно, что в списке оказался Skoda Kodiaq, который заявляет о себе серьёзными цифрами: в прошлом месяце первый кроссовер чешской марки разошёлся тиражом 1 964 экземпляра, что на 1 482 машины больше, чем в этом же месяце прошлого года. У Kodiaq девятая строчка.

Замыкает хит-парад Chevrolet Niva, которая сдала позиции, как по сравнению с прошлогодним апрелем, так и с мартом 2019 года: было продано 1 853 внедорожника (-1 181 экз.)

Фото: Пресс-служба ГК АТС
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Несмотря на то, что мы рассматриваем топ-10, хочется всё-таки отметить успех ещё одного новичка списка самых продаваемых моделей - Kia Soul, который сменил поколение и в конце апреля вышел на российский рынок. Вряд ли возросшей популярностью Soul обязан непосредственно новой генерации, дело, скорее всего, в том, что Kia в преддверии старта продаж новинки сделала выгодные предложения на покупку дореформенной версии кроссовера. Soul оказался на 11 месте.

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#Toyota #Volkswagen #Hyundai #Renault