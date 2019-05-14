В Госдуме оценили американский законопроект против "Северного потока-2"

В Государственной Думе прокомментировали информацию о законопроекте сенаторов США, который предусматривает санкции против компаний, принимающих участие в строительстве российских трубопроводов.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сравнил происходящее с истерикой.

- Судя по заявлениям представителей исполнительной власти и по этим инициативам, создается впечатление какой-то истерики. Как будто наступает конец света. Появляются новые маршруты доставки (будь то "Турецкий поток" или "Северный поток-2"), это повышает энергобезопасность Европы, - цитирует его слова RT.

Он отметил также, что в США понимают тот факт, что они проигрывают в конкурентной борьбе - и в связи с этим предпринимают попытки санкционного давления.

- На тех условиях, которые складываются, поставлять газ в виде СПГ на европейский рынок из США невыгодно, а для того, чтобы было выгодно, надо убрать других поставщиков, поставить под сомнение поставки из России, задержать строительство "Северного потока-2", - считает Завальный. По его словам, эта политика США недальновидна, Штаты будут терять союзников.

Ранее министр экономики Австрии Маргарет Шрамбок заявила: "Мы поддерживаем российский проект. Он необходим, когда речь идет о долгосрочном энергоснабжении Европы", - подчеркнула Шрамбок. По ее словам, Австрия поддерживает и другие каналы транспортировки "голубого топлива", но не вместо "Северного потока-2", а как дополнение к нему.