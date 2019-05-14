В МВД рассказали о самых частых ошибках при сдаче экзамена на права

Стали известны ошибки, которые чаще всего допускают россияне во время сдачи экзаменов на водительские права на "площадке" и в "городе". Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД РФ сообщает RT.

Во время практического экзамена на автодроме начинающие водители обычно допускают ошибки на эстакаде, при параллельной парковке и заезде в бокс задним ходом. "В городе" чаще всего они забывают включать поворотники: при начале движения, во время перестроения, разворота, поворота и остановки.

На втором месте по частоте - неуверенное управление автомобилем. Также у учеников глохнет двигатель, они забывают уступить дорогу транспорту, который имеет преимущество, или их действие или бездействие и вовсе приводит к тому, что принимающему экзамен приходится самому вмешиваться в процесс управления машиной, чтобы избежать ДТП.

Кстати, из более 3 миллионов теоретических экзаменов с первого раза в 2018 году сдали меньше половины - 1,2 миллиона. "Прощадку" с первого раза сдают в 42% случаев (973 тысячи удачных попыток на 2,2 миллиона), а "город" - в 31% (759 тысяч из 2,4 миллиона).

Напомним, ранее в ГИБДД назвали единственное условие, при котором водитель может разговаривать за рулем по телефону.