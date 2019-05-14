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Рубрика: Легковые авто

Volkswagen Polo вошел в пятерку бестселлеров, обогнав Hyundai Solaris

Текст: Евгений Костин

Согласно отчёту Ассоциации европейского бизнеса, Volkswagen Polo занял пятое место в списке самых продаваемых моделей в России в апреле, потеснив Hyundai Solaris.

В прошлом месяце дилеры Volkswagen продали 5 665 экземпляров Polo, что на 783 автомобиля больше, чем в апреле 2018-го, и на 1 382 машины больше, чем в марте этого года. По итогам четырёх месяцев у самой доступной модели VW на нашем рынке тоже улучшение позиций: было реализовано 17 466 экземпляров Polo (+ 1 026 машин по сравнению с АППГ), что позволило седану сохранить за собой шестое место.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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В России VW Polo предложен с бензиновыми двигателями MPI мощностью 90 и 110 л.с. и 125-сильным TSI, которые в зависимости от комплектации могут агрегатироваться "механикой" или "автоматом". Цена на седан стартует с отметки 670 900 рублей.

Если вспомнить, сколько просят за Hyundai Solaris в "базе" - от 746 000 рублей, то смена позиций в рейтинге самых продаваемых моделей кажется логичной.

Напомним, в первую тройку рейтинга по итогам апреля вошли Lada Granta и Vesta, спрос на которые ощутимо вырос, и Kia Rio. Четвёртое место у Hyundai Creta.

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#Volkswagen #Hyundai