Lada Xray провалился, а Vesta и Granta уходят в отрыв

Две модели Lada вошли в топ-3 самых продаваемых как в апреле, так и по итогам четырёх месяцев 2019 года. Причём спрос на них ощутимо вырос. У Lada Xray ситуация, мягко говоря, несколько хуже.

В апреле Lada Granta разошлась тиражом 12 652 экземпляров. В этом же месяце прошлого года результат был на порядок скромнее - 7 447 автомобилей, то есть спрос вырос на 41%. Результат периода январь-апрель 2019 года - 41 278 автомобилей, за этот же период в прошлом году - 28 004 машины. Итог: плюс 32,1%.

Семейство Lada Granta представлено седаном, хэтчбеком, лифтбеком и универсалом, у которого этим летом должна появиться кросс-версия. Цена самой доступной версии - от 434 900 рублей.

У Lada Vesta результаты чуть скромнее, но тоже есть чем похвастаться. В апреле дилеры реализовали 10 131 экземпляр модели: плюс 23,1% по сравнению с апрелем 2018-го. Четырёхмесячный период 2019-го тоже оказался для флагмана Lada удачным: продажи выросли на 15,5% и составили 38 019 машин.

Lada Vesta предлагается в двух типах кузова - седан и универсал, каждый из которых можно купить в версии Cross. Также у седана есть битопливная версия CNG и "заряженный" вариант Sport. Цена самой доступной Lada Vesta - от 594 900 рублей.

Результаты продаж Lada Xray выглядят прямо противоположными на фоне успеха Vesta и Granta. В апреле было продано 2 284 экземпляра, что на 47% меньше апрельских показателей в 2018-ом. В январе-апреле "пятидверка" тоже сдала позиции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 8 735 против 11 095 машин (минус 21,3%).

Высокий хэтчбек с внешностью кроссовера можно купить минимум за 609 900 рублей, версия Cross обойдётся в 754 900 рублей. В середине 2019 года на модели дебютирует новый силовой агрегат, состоящий из 114-сильного мотора Альянса и вариатора.

Напомним, по итогам апреля российский авторынок показал падение - минус 2,7%.