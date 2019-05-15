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19.05.2019 09:00
Рубрика: Общество

К нам приехал Элтон Джон

40 лет назад молодой рыжий британец гулял без охраны по Москве в бутсах и клетчатой кепке, как пришелец
Текст: Алексей Филиппов
Российская газета - Неделя № 103(7861)
21 мая 1979 года начались советские гастроли Элтона Джона. Решение о них принималось на уровне отдела культуры ЦК КПСС на Старой площади, а уж потом его пригласил "Госконцерт". Возможно, это произошло по инерции.

1979-й стал финальным годом затухавшей политики "разрядки": четыре года назад были заключены Хельсинкские соглашения, шел и экономический обмен. Во второй половине 70-х компания Pepsi строила в СССР заводы по производству своей газировки, в обмен она стала эксклюзивным импортером и распространителем на Западе водки "Столичная"... Вот культура и подтянулась.

О том, почему Элтон Джон приехал в СССР, можно долго рассуждать, но это не объяснит того, чем стали его гастроли. До него приезжали "Бони М", позже приедут "Смоки" и Сюзи Куатро, но он был на пике своей молодой, яркой славы и казался инопланетянином. Те, кто сталкивался с ним на улице, пытались его потрогать. Такая возможность была: по Москве и Ленинграду Элтон Джон ходил запросто, без охраны.

Еще стройный, простоватый, щеголявший длинными рыжими волосами, густыми бакенбардами и огромной клетчатой кепкой, которую он почти никогда не снимал, Элтон носил на шее длинные бусы-четки и заправлял брюки в полусапожки на высоких каблуках. В СССР он приехал с мамой. Элтон Джон хотел посетить футбол - он и впрямь вволю накричался на матче ЦСКА - "Динамо" (Минск). Еще певец хотел погулять по Петергофу и побывать в Эрмитаже. В Советский Союз Элтон Джон приехал, потому что ему было интересно: когда "Госконцерт" вел переговоры о гонораре, он сказал, что дело не в деньгах и за ними он бы отправился в США. "Госконцерт" выделил ему "Чайку" из цековского гаража и персонального тур-менеджера, а вот с гостиницей вышла оплошность. Не было мест: родителям Элтона, команде и менеджерам их забронировали в "Метрополе", а его отправили в "Интурист". Он захотел быть со своими и уперся. Проблему удалось решить только после звонка со Старой площади.

Фото: Rammstein Official/ youtube.com
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1979 год - время магнитофонов "Электроника" и кассет с переписанными западными хитами. Виниловые диски "с той стороны" ценились на вес золота, первую пластинку Элтона Джона в СССР издадут после его концерта. Это пора еще не ставшего тотальным, но уверенно надвигающегося дефицита. С голода умереть нельзя, есть чем прикрыть наготу, но доставать уже надо все - чешскую и венгерскую обувь, румынскую мебель, сливочное масло и мясо. Предел мечтаний "Жигули", на "Волгах" ездят небожители... Символ переливающегося всеми красками мира безудержного потребления - западная эстрада, один из ее королей Элтон Джон.

Меломаны и музыкальные тусовщики СССР двинули в Москву, но билетов на концерты Элтона Джона не было, они разошлись по номенклатуре, продавались с рук за бешеные деньги. Потомившись в бесконечной очереди у касс концертного зала "Россия" в безнадежной надежде на невостребованную бронь, фанаты рванули в Ленинград. Возле концертного зала "Октябрьский" кипела живая жизнь, совершались сделки. Номенклатуры и денег в Ленинграде было меньше, билеты с рук можно было купить за 35-50 рублей (150 рублей в то время считались отличной зарплатой).

Когда фанаты, меломаны и музыкальные тусовщики поняли, что Элтон Джон находится в пределах досягаемости, его привольная жизнь закончилась. Спокойно побродить по Петергофу ему не дали. Цековскую "Чайку" с Элтоном Джоном сбежавшаяся толпа однажды начала раскачивать. Это случилось после того, как сопровождавшая его тур-менеджер протянула в окно машины приглашение на концерт.

Концерты оказались отличными, ничего подобного в СССР прежде не происходило. "Бони М" привезли с собой 2 тонны аппаратуры, и это стало сенсацией, а у Элтона Джона она весила 11 тонн - звук и зрелище были необыкновенными. А главное, в 1979-м он и сам был необыкновенно хорош: вышедший в том году альбом "21 at 33" считается едва ли не лучшим за всю карьеру Элтона... Но нет, наверное, главным все же было другое.

Фото: РИА Новости
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Кинохроника сохранила кадры, на которых запечатлен визит Элтона Джона в дорогой московский ресторан. Теперь ничего подобного нет: в украшенном пальмами зале с колоннами густо расставлены круглые столики, за каждым из них густо сидят люди - по вечерам в рестораны не попасть. Джинсы, кожаные пиджаки, усы и длинные волосы у мужчин, аккуратно уложенные прически у женщин, все активно наслаждаются жизнью. Немолодые люди в белых рубашках с галстуками неуклюже отплясывают перед эстрадой, на эстраде поют три девы в длинных платьях и наяривают лабухи... И вдруг, как пришелец из иного мира, в душноватом советском раю появляется Элтон Джон, рыжий, мордатый, в огромной клетчатой кепке. И все принимают это как дар судьбы, пытаются наладить общение. Знойный грузин оказывается первым:

- Hello! I am musician too...

А потом Элтон Джон пел с эстрады, аккомпанируя себе на пианино. Лабухи старались не отстать, они блаженно улыбались, но на глазах у них были слезы - они играли с Элтоном Джоном! Все, кто был в ресторане, столпились возле эстрады, гости, официанты и повара... Единение было невероятным. Наши люди, быть может, впервые в жизни почувствовали себя гражданами мира - и это оказалось главным. Нынешний сэр Элтон, 72-летний, безмерно раздобревший, молодящийся, напоминающий автошарж миллиардер, рыцарь-бакалавр и командор ордена Британской империи, не похож на себя из 1979-го. Лучше представлять его таким, каким он был тогда.

Общество История Культура Музыка Поп-музыка
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