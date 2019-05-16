Краш-тест Lada Xray Cross показали на видео

Видеозапись с краш-тестом Lada Xray Cross, о котором уже сообщала "РГ", опубликован на канале "Авторевю" в YouTube.

В ролике длительностью 8 минут с различных ракурсов показан удар автомобиля о деформируемый барьер с перекрытием в 40 процентов. Особенно впечатляющей получилась съемка из салона "вседорожного" хэтчбека с разгоном до плановой скорости в 64 км/ч. К сожалению, сам момент столкновения с препятствием, снятый изнутри, в ролик не попал. Его показывают только с наружных камер, расположенных в Центре испытаний НАМИ.

"Первый взгляд на машину сразу после удара заставил нас насторожиться", - прокомментировал кадры с разбитым хэтчбеком журналист Леонид Голованов. Он пояснил, что для современных автомобилей обнаруженный "небольшой залом на стойке лобового стекла" нехарактерен. Так же, как и проседание порога с водительской стороны.

Любопытно, что сразу после "ДТП" один из испытателей уведомил оператора контакт-центра информационной системы "Эра-Глонасс" о том, что столкновение произошло умышленно и вызов надо отменить. А заодно показал работоспособность модуля, установленного в машине на случай аварий.

Передняя левая дверь открылась, но "заметно подклинивала в проеме". А кресло водителя опустилось до предела, в результате чего манекен за рулем уперся коленями в панель. В то же время с пассажиром все было в полном порядке - это оказалось очевидным даже без дополнительных исследований.

Еще один плюс - смятый до предела моторный отсек почти не передал энергию удара на силовую клетку салона. Почти - потому что у Xray Cross все-таки "сложился подрамник", но до разрыва металла, как было у Vesta Cross, дело не дошло.

Собственно, поэтому краш-тест модели оценили в 13,7 балла из 16-ти возможных. "Это очень хорошо, это полноценные 4 звезды из четырех в нашем рейтинге", - констатировал Леонид Голованов. Хотя и не первое место. Ранее еще лучше "разбились" два Hyundai - Solaris и Creta, Lada Vesta и Volkswagen Polo.