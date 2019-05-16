Поле стадиона "Динамо" признано пригодным для проведения матчей

Торжественное открытие стадиона должно было состояться еще 10 марта дерби между "Динамо" и "Спартаком". Однако комиссия РПЛ признала, что поле стадиона, который 10 лет находился на реконструкции, непригодно для соревнований и является травмоопасным. Эта ситуация вызвала резко негативную реакцию среди фанатов, которые раскритиковали клуб за то, что за столько лет не сумели должным образом подготовить газон.

Дерби со "Спартаком" в итоге состоялось в Химках, динамовцы тогда уступили 0:1. И все последующие домашние матчи "бело-голубые" также проводили на подмосковном стадионе. Однако в нынешнем сезоне болельщики "Динамо" все же, судя по всему, смогут посмотреть на игру своих любимцев на новой арене.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, совместная комиссия лиги и Российского футбольного союза (РФС) осмотрела стадион, а также встретилась с руководством клуба и арены. Признано, что газон пригоден для проведения матчей. Судя по всему, именно там состоится игра 30 тура РПЛ между "Динамо" и "Арсеналом". Отметим также, что на арене в Петровском парке запланировано проведение матча за Суперкубок России, который состоится 6 июля.

Кроме того, комиссия РПЛ по лицензированию провела инспекцию стадиона на соответствие техническому регламенту. Ожидается, что в ближайшее время соответствующая комиссия РФС примет решение о выдаче "Динамо" лицензии на участие в премьер-лиге следующего сезона.