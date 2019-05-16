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16.05.2019 15:34
Рубрика: Спорт

Поле стадиона "Динамо" признано пригодным для проведения матчей

Текст: Данила Жиляев

Поле московского стадиона "Динамо" признано пригодным для проведения матчей. Об этом сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Торжественное открытие стадиона должно было состояться еще 10 марта дерби между "Динамо" и "Спартаком". Однако комиссия РПЛ признала, что поле стадиона, который 10 лет находился на реконструкции, непригодно для соревнований и является травмоопасным. Эта ситуация вызвала резко негативную реакцию среди фанатов, которые раскритиковали клуб за то, что за столько лет не сумели должным образом подготовить газон.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
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Дерби со "Спартаком" в итоге состоялось в Химках, динамовцы тогда уступили 0:1. И все последующие домашние матчи "бело-голубые" также проводили на подмосковном стадионе. Однако в нынешнем сезоне болельщики "Динамо" все же, судя по всему, смогут посмотреть на игру своих любимцев на новой арене.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, совместная комиссия лиги и Российского футбольного союза (РФС) осмотрела стадион, а также встретилась с руководством клуба и арены. Признано, что газон пригоден для проведения матчей. Судя по всему, именно там состоится игра 30 тура РПЛ между "Динамо" и "Арсеналом". Отметим также, что на арене в Петровском парке запланировано проведение матча за Суперкубок России, который состоится 6 июля.

Кроме того, комиссия РПЛ по лицензированию провела инспекцию стадиона на соответствие техническому регламенту. Ожидается, что в ближайшее время соответствующая комиссия РФС примет решение о выдаче "Динамо" лицензии на участие в премьер-лиге следующего сезона.

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