Лукашенко поблагодарил главу Брянщины за сотрудничество

Председатель Высшего Государственного Совета Союзного государства, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил письмо губернатору Брянской области Александру Богомазу, сообщает пресс-служба Правительства Брянской области. В документе - слова благодарности.

"Белорусская сторона высоко ценит доверительный и продуктивный диалог с регионами Российской Федерации, в результате которого существенно укрепились интеграционные связи между нашими братскими государствами. Убежден, что в год 20-летия подписания Союзного договора разностороннее сотрудничество Республики Беларусь и Брянской области будет ознаменовано дальнейшим расширением взаимовыгодных контактов и реализацией новых совместных проектов и программ", - говорится в письме.

В завершение президент Республики Беларусь пожелал брянскому губернатору "доброго здоровья и успехов в ответственной деятельности".