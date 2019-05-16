Главу компании-собственника "Зимней вишни" обвинили в создании ОПГ

На первом заседании суда по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" прокурор выступает с обвинительной речью. На скамье подсудимых - семь человек.

Как передает корреспондент "РГ" из зала суда, Юлия Богданова, бывший генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината - компании-собственника "Зимней вишни", обвиняется в создании организованной преступной группы с целью нарушений требований пожарной безопасности.

По версии обвинения, Богданова руководила ОПГ, распределяла роли между ее участниками. Задачей ОПГ было создание видимости соблюдения требований пожарной безопасности в здании ТРЦ. В том числе участники ОПГ должны были отказываться от предложений подрядчиков, стремящихся обеспечить безопасность здания.