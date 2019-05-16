Фигурант дела о пожаре в "Зимней вишне" частично признала вину в суде

Одна из фигурантов дела о трагедии в кемеровском торговом центре, генеральный директор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок частично признала вину в случившемся. Как передает ТАСС, об этом она заявила в зале Заводского районного суда Кемерово.

- Признаю вину частично в нарушениях в управлении персоналом. Я занималась обучением и развитием персонала, и моя вина в том, что я упустила контроль за 100-процентным посещением сотрудниками инструктажа. Не все прошли программу обучения тому, как действовать в чрезвычайных ситуациях, - сказала подсудимая.

Судденок обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, а также в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта прошлого года. Возгорание началось на последнем, четвертом этаже здания, где был расположен кинотеатр и детские игровые зоны. В результате погибли шестьдесят человек, большинство среди них дети. Фигурантами уголовных дел стали 15 человек, так или иначе отвечавших за безопасность людей, от областных чиновников, до специалистов самого торгового центра.