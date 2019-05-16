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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Фигурант дела о пожаре в "Зимней вишне" частично признала вину в суде

Текст: Никита Зайков (Кемерово)
Фото: Данил Айкин/ТАСС Фото: Данил Айкин/ТАСС
Фото: Данил Айкин/ТАСС

Одна из фигурантов дела о трагедии в кемеровском торговом центре, генеральный директор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок частично признала вину в случившемся. Как передает ТАСС, об этом она заявила в зале Заводского районного суда Кемерово.

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- Признаю вину частично в нарушениях в управлении персоналом. Я занималась обучением и развитием персонала, и моя вина в том, что я упустила контроль за 100-процентным посещением сотрудниками инструктажа. Не все прошли программу обучения тому, как действовать в чрезвычайных ситуациях, - сказала подсудимая.

Судденок обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, а также в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта прошлого года. Возгорание началось на последнем, четвертом этаже здания, где был расположен кинотеатр и детские игровые зоны. В результате погибли шестьдесят человек, большинство среди них дети. Фигурантами уголовных дел стали 15 человек, так или иначе отвечавших за безопасность людей, от областных чиновников, до специалистов самого торгового центра.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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