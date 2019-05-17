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17.05.2019 14:21
Рубрика: В мире

Франция создаст военно-морскую базу на Кипре

Текст: Александр Гасюк (Афины)
Стало известно о решении Никосии усилить военное сотрудничество с Францией. Это произошло на фоне резкого роста напряженности в восточном Средиземноморье из-за территориального спора Турции и Республики Кипр относительно принадлежности газоносных участков вокруг этого островного государства.
Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier

Данный шаг впервые позволит французам использовать военно-морскую базу на Кипре и более жестко отстаивать интересы своего бизнеса, готовящегося принять участие в оспариваемой Анкарой добыче углеводородов на шельфе острова. 

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На этой неделе кипрские и греческие СМИ распространили новость о состоявшейся в Париже встрече министра обороны Кипра Савваса Ангелидеса и его французской коллеги Флоранс Парли, в ходе которой стороны подписали соглашение о намерении использовать кипрскую военно-морскую базу в городе Мари для нужд ВМС Франции. Как сообщается, процесс модернизации инфраструктуры этого кипрского объекта уже запущен при содействии Парижа, а по окончании всех работ база "Эвангелос Флоракис" сможет на постоянной основе принимать и обслуживать крупные боевые корабли французского флота.

Проект, по словам главы минобороны Кипра, полностью укладывается в развиваемую Евросоюзом интеграцию оборонных программ и активно продвигаемую "единой Европой" инициативу постоянного оборонного структурированного партнерства стран-членов ЕС (PESCO). 

Впрочем, местные аналитики немедленно указали конкретного адресата киприотско-французского "месседжа" - Турцию. С учетом участия французской компании Total в разработке газовых месторождений на оспариваемых Анкарой участках исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Кипра не исключено, что Париж готовится к жесткой, в том числе силовой, защите интересов своего крупного бизнеса. И не хочет повторения инцидентов, когда буровая платформа итальянской компании ENI, в феврале прошлого года была фактически с позором изгнана из кипрской ИЭЗ турецкими боевыми кораблями. 

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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Накануне министр энергетики и туризма Кипра Йоргос Лаккотрипис в интервью газете Kathimerini подтвердил, что присутствующие в регионе западные страны намерены защищать интересы своих компаний. "Это не совпадение, что Франция заинтересована в операциях в Восточном Средиземноморье, и Total является фактором в этом", отметил Лаккотрипис в интервью греческому изданию. 

Напомним, что на территории Кипра уже существует британская военно-воздушная база Акротири, сохраненная Лондоном в геополитических целях еще со времен английского колониального господства над островом. В настоящее время Никосия активно развивает политическое и военное сотрудничество с США, от которых в разведке газового месторождения "Афродита" участвует компания Exxon Mobil. 

Со своей стороны демонстрирующая все большую самостоятельность и независимость Турция не собирается "сдавать назад" из-за наращивания военно-политических связей Кипра с западными странами, а также реализуемых в регионе различных геополитических проектов явной антитурецкой направленности (например, недавнего учреждения "Газового форума Восточного Средиземноморья" и множащихся без участия Анкары различных региональных многосторонних форматов).

Помимо недавнего направления собственного исследовательского судна "Фатих" в спорные воды вокруг Кипра, Анкара на этой неделе начала самые масштабные в истории страны учения "Морской волк". В турецких маневрах, которые продлятся сразу на трех морях - Средиземном, Эгейском и Черном - вплоть до 25 мая, задействованы около 57 боевых самолетов, 33 вертолета, 131 боевой корабль и примерно 26 тысяч военных. 

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"Цель этих учений - показать намерение и способность турецких вооруженных сил защитить безопасность страны, ее права и интересы в морских пространствах", заявил глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар. 

В условиях обостряющейся ситуации в восточном Средиземноморье под большим вопросом остаются практические действия крупнейших международных энергокомпаний по реализации амбициозных проектов на шельфе Кипра, предполагающих добычу триллионов кубических метров газа, и планируемое сооружение газопровода EastMed. Кроме того, на данный момент остается неясным и то, как форсированное углубление военных связей Никосии с третьими странами, включая США и Францию, отразится на перспективах многострадального мирного урегулирования между греко- и турконаселенными общинами киприотов.

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