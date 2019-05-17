Лазарев прокомментировал критику в свой адрес

Певец Сергей Лазарев, который представляет Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в Израиле рассказал, как относится к критике в свой адрес.

"Всегда есть люди, которые довольны и которые недовольны... Тех, кто был недоволен, значительно меньше тех, кто порадовался за меня, за Россию", - сказал артист в интервью Deutsche Welle.

Также Лазарев напомнил, что в прошлом году Россия не попала в финал конкурса. "Сейчас ставки высоки", - подчеркнул певец.

Ранее в Тель-Авиве завершился второй полуфинал "Евровидения". По его итогам в Grand-Final пробились 10 стран: Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швеция и Мальта.

В финале Лазарев выступит с песней Scream под пятым номером. Откроет концерт на сцене Выставочного центра Тель-Авива представительница Мальты.