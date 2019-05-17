Минск: Андрейченко примет участие в заседании совета ПА ОДКБ

Взаимодействие парламентских делегаций государств ОДКБ в ПА ОБСЕ включено в повестку дня его заседания 20 мая в Бишкеке, в котором предстоит участвовать и белорусскому спикеру Палаты представителей Владимиру Андрейченко, сообщает БЕЛТА.

Кроме того, в числе вопросов, которые будут рассмотрены парламентариями, включена работа совета ОДКБ по совершенствованию ее институциональных основ и организация деятельности группы международных наблюдателей. В Бишкек прибудут, уточняет агентство, главы парламентов всех шести стран ОДКБ, а также государств-наблюдателей (Афганистана и Сербии), представители уставных органов организации.

Исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков доложит парламентариям об "обстановке в зоне ответственности организации и мерах по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности". Будут рассмотрены также дополнения и изменения в программу деятельности международной структуры по сближению и гармонизации национального законодательства государств организации. Совет уточнит план работы на текущий год, определит место и срок проведения очередного заседания ПА ОДКБ и перечень вопросов для включения в проект повестки дня.

В ходе визита в Кыргызстан планируется и проведение двусторонних встреч председателя Палаты представителей РБ с руководителями парламентов государств-членов ОДКБ.

Стоит напомнить, что, как уже сообщал "СОЮЗ", чуть позже, 22 мая, на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ будет решаться и вопрос о назначении нового генерального секретаря организации. Белорусскую кандидатуру - госсекретаря Совета безопасности РБ Станислава Зася - уже согласовали Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россия. Сохраняются пока только нюансы по данному вопросу с Арменией, которая ранее досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова с соответствующего поста.

Ожидается, что представитель Беларуси займет пост генсека ОДКБ с 1 января 2020 года.