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17.05.2019 11:45
Рубрика: Легковые авто

Рассекречена новая Skoda Octavia

Текст: Юрий Зубко
Фото: www.auto.cz Фото: www.auto.cz
Фото: www.auto.cz

Skoda Octavia нового поколения проходит дорожные испытания. Фотошпионы смогли "поймать" автомобиль практически без камуфляжа на одном из шоссе в Чехии. Снимки публикует издание Auto.cz.

Как и ожидалось, дизайнеры отказались от двухсекционной головной оптики и вернулись к монолитному исполнению фар. Тестировщики наклеили на бампер серые треугольники, чтобы фары новинки были похожи на оптику Superb, но журналисты этот "фокус" раскусили. 

Сзади много острых граней, фонари на запечетленном универсале не продолжены секциями на пятой двери. Но, по данным чешского издания, они окажутся такой же формы, что и на кроссоверах Karoq и Kodiaq. Также исчезнет логотип Skoda, его заменит надпись на корме.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены. В моторную линейку, как ожидается, войдут бензиновые турбомоторы объемом 1, 1.5 и 2 литра, а также разработанный "с нуля" 1,5-литровый турбодизель. Со временем добавится гибридная силовая установка, разработанная с использованием технологии "mild hybrid".

В салоне "чех" получит еще более минималистичный и в то же время более стильный дизайн с премиальными нотками. Новое поколение мультимедиа MIB3 получит более крупные сенсорные дисплеи, вплоть до 9,2 дюймов. В списке опций будет цифровая приборная панель.

Премьера новой Octavia состоится до конца этого года. До нашей страны новая модель вряд ли доберется раньше конца 2020 года.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Ранее директор по продажам и маркетингу фирмы Skoda Алан Фейвей заявил, что новая машина станет настоящим произведением искусства.

Напомним, Octavia нынешней генерации предлагается в России с тремя двигателями (1,4 л, 1,6 л, и 1,8 л.) и в трех комплектациях (Active, Ambition, Style). Набор вариантов одинаков для лифтбеков российской сборки и универсалов чешского производства. Цены на модель стартуют от 1 109 000 рублей.

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#Skoda