СК: У краснодарского "доктора Франкенштейна" не было диплома

СУ СКР по Краснодарскому краю сообщил сегодня новые подробности резонансной истории с пластическим хирургом - 36-летней Аленой Верди (ее в городе называют "доктором Франкенштейном"), от скальпеля которой в Краснодаре пострадали, по предварительным данным, около десятка женщин.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемая оперировала без диплома: три вуза предоставили данные о том, что женщина не получала у них медицинского образования в области хирургии, нейрохирургии и пластической хирургии.

Как ранее сообщалось, в отношении лжехирурга было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). По данным следствия, 3 октября 2017 года местная жительница обратилась в частную клинику - откорректировать форму живота. В тот же день врач, после заключения договора, провел ей операцию по абдоминопластике стоимостью 245 тысяч рублей. Через день пациентку выписали домой, однако впоследствии у нее образовалась опухоль (фибролипома) с некрозом тканей.

В соцсетях потерпевшие окрестили хирурга "доктором Франкенштейном", признаваясь, что их оперировали не только в медицинском центре, но и на дому, и даже в подвальных помещениях, оборудованных под кабинет.

"По месту жительства обвиняемой правоохранители провели обыск и изъяли фрагменты медицинской техники, скальпели, а также препараты анестезирующего действия. В отношении женщины продолжает действовать ранее избранная судом мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Кубани.

Расследование уголовного дела продолжается.