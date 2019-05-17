Новости

Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма 17:06
Человек погиб при взрыве парового котла под Якутском 17:04
В Иванове в газопровод закачали воду место газа 16:57
МВД: Уфимский ХК "Салават Юлаев" обманули на два миллиона рублей 16:51
ВЦИОМ проверит данные о ложных опросах жителей Екатеринбурга по храму 16:40
ВЦИОМ готов провести опрос о строительстве храма в Екатеринбурге 16:40
Ночь музеев 2019:танцы среди экспонатов и инклюзивные программы 16:38
Минюст проработает вопрос об отказе от клеток в судах 16:33
Самолет украинской авиакомпании экстренно сел из-за угрозы взрыва 16:30
Число заболевших кишечной инфекцией в Новоульяновске увеличилось до 34 16:29
День пионерии в столице отметят линейкой 16:29
Вышел первый трейлер фильма "Зулейха открывает глаза" 16:24
Финал "Игры престолов" покажут на экране размером с четырехэтажный дом 16:22
Беларусь приостановила транзит российской нефти на Украину 16:19
Трамп отложил введение пошлин на автомобили 16:16
В Екатеринбурге власти разработают форму опроса о храме 16:12
Минск: Чем будет занят третий трудовой семестр молодежи 15:55
В ГД предложили думе Екатеринбурга найти компромисс в ситуации с храмом 15:54
Климкин подаст в отставку 15:43
Нового Бэтмена может сыграть звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон 15:41
Топ-менеджеры ХК "Торпедо" задержаны по подозрению в растрате 15:37
Садовники Польши просят отменить беспошлинный ввоз фруктов из Украины 15:35
Вышел трейлер российского военного вестерна "Красный призрак" 15:30
В Екатеринбурге открыли "горячую линию" для вопросов о строительстве храма 15:23
Женщина, заразившая подростка ВИЧ, осуждена на три года 15:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
17.05.2019 16:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

ВЦИОМ проверит данные о ложных опросах жителей Екатеринбурга по храму

Текст: Владимир Емельяненко

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что социологический центр проводит тщательную проверку данных об организации ложных опросов жителей Екатеринбурга по вопросу строительства храма Святой Екатерины на Октябрьской площади. Такие данные от имени ВЦИОМ начали публиковаться в местных екатеринбургских СМИ.

В Екатеринбурге приостановили строительство храма

- Позавчера в Facebook появилось сообщение о том, что ВЦИОМ в Екатеринбурге проводит опрос об отношении жителей к строительству храма, - заявил Федоров ТАСС. - В этом посте были приведены варианты ответов на один из вопросов: "Хочу храм в этом месте", "Хочу храм в этом месте, но по другому проекту" и "Затрудняюсь ответить". Я тут же проверил нашу анкету, по которой мы на самом деле проводим опрос в Екатеринбурге и, конечно, ничего подобного там нет, это фейк-ньюс в чистом виде. Взяв за основу факт проведения опроса, но вопросы, которые мы задаем, там не фигурируют, вместо них там фальсификация".

Глава ВЦИОМ подчеркнул, что начата серьезная проверка. "С каждым таким случаем мы жестко разбираемся", - добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что уместно провести опрос жителей Екатеринбурга по вопросу строительства храма святой Екатерины на Октябрьской площади. Позднее ВЦИОМ сообщил о готовности в кратчайшие сроки провести опрос в Екатеринбурге, а 17 мая глава центра приехал в город.

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Климкин подаст в отставку
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
Следствие установило заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Оператор "Северного потока-2" допустил перенос срока сдачи проекта
Помпео охарактеризовал переговоры с Путиным как успешные