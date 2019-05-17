ВЦИОМ проверит данные о ложных опросах жителей Екатеринбурга по храму

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что социологический центр проводит тщательную проверку данных об организации ложных опросов жителей Екатеринбурга по вопросу строительства храма Святой Екатерины на Октябрьской площади. Такие данные от имени ВЦИОМ начали публиковаться в местных екатеринбургских СМИ.

- Позавчера в Facebook появилось сообщение о том, что ВЦИОМ в Екатеринбурге проводит опрос об отношении жителей к строительству храма, - заявил Федоров ТАСС. - В этом посте были приведены варианты ответов на один из вопросов: "Хочу храм в этом месте", "Хочу храм в этом месте, но по другому проекту" и "Затрудняюсь ответить". Я тут же проверил нашу анкету, по которой мы на самом деле проводим опрос в Екатеринбурге и, конечно, ничего подобного там нет, это фейк-ньюс в чистом виде. Взяв за основу факт проведения опроса, но вопросы, которые мы задаем, там не фигурируют, вместо них там фальсификация".

Глава ВЦИОМ подчеркнул, что начата серьезная проверка. "С каждым таким случаем мы жестко разбираемся", - добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что уместно провести опрос жителей Екатеринбурга по вопросу строительства храма святой Екатерины на Октябрьской площади. Позднее ВЦИОМ сообщил о готовности в кратчайшие сроки провести опрос в Екатеринбурге, а 17 мая глава центра приехал в город.