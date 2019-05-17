ВЦИОМ готов провести опрос о строительстве храма в Екатеринбурге

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) готов провести опрос о строительстве храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга. Об этом в интервью ТАСС заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Кто его конкретно будет проводить, когда и в каком формате, я пока не знаю, - уточнил он. - Если поручение нам придет, мы, конечно, с большим удовольствием и в кратчайшие сроки его выполним".

Такого рода социологический опрос на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Сочи предложил провести Владимир Путин. Администрация Екатеринбурга согласилась с предложением президента страны. Социологическое исследование, по словам главы администрации Екатеринбурга Александра Высокинского, займет около 20 дней.

Тем временем в городе продолжаются несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга.