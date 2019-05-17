Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма

Дума Екатеринбурга отказалась от проведения референдума по строительству храма Святой Екатерины из-за больших затрат и длительного срока, которые понадобятся на его организацию. Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами глава города Александр Высокинский.

По его словам, подготовка референдума может занять порядка года, и все это время ситуация останется неопределенной.

- Это более чем серьезная подготовка и затраты, поэтому сейчас надо направить серьёзные усилия, чтобы опрос и по процедуре, и по форме, и по репрезентативности был максимально корректным, - сказал он.

Вместо референдума, как мы уже сообщали, мнение горожан о строительстве храма в сквере у театра Драмы будет выяснено при помощи социологического опроса. Сегодня на встрече с журналистами мэр пообещал, что форма, вопросы и количество респондентов будут обсуждаться с социологами.