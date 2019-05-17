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17.05.2019 16:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Екатеринбурге власти разработают форму опроса о храме

Текст: Юлия Мякишева

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал об опросе, который проведут в Екатеринбурге по поводу строительства храма святой Екатерины.

Форму опроса будут прорабатывать вместе с социологами и депутатами городской думы. Об этом он заявил на прошедшей сегодня встрече с журналистами.

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- Есть несколько возможных форм, как это будет делаться. На сегодня, в соответствии со 131 законом о местном самоуправлении, мы это будем обсуждать с депутатами городской думы для того, чтобы принять максимально законную, легитимную форму опроса, - сказал глава города.

Сроки, в которые он будет проведен, пока не уточняются, организация, которая будет его проводить, пока тоже не выбрана. По поводу формы, самих вопросов и количества респондентов депутаты будут консультироваться с социологами.

Мэр упомянул и вчерашние слова президента о том, что нужно узнать мнение жителей микрорайона, в котором идет стройка. Высокинский сказал, что гордума склоняется к тому, что нужно узнать мнение не только тех, кто живет близко, но и жителей города вообще.

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По словам Высокинского, главное - привести ситуацию в порядок. Если опрос покажет, что екатеринбуржцы против этого места строительства, будет выбрано другое. Средства на проведение опроса будут выделены из бюджета, но конкурс не будет проводиться в целях экономии времени. Кроме того, администрация займется тем, чтобы как можно большее количество жителей узнали о площадке, на которой будет проходить опрос.

- Наша цель сделать не быстро, наша цель - сделать правильно… Принципиальный момент - корректность и репрезентативность. Поэтому сроки будем вычислять уже из этого, - заключил глава города.

Споры о необходимости храма в Екатеринбурге идут уже девять лет. В первый раз планировалось за счет благотворителей восстановить снесенный большевиками Екатерининский собор на историческом месте. Идею "заморозили" до 2016-го, когда выбрали новое место для собора - на воде, на рукотворном острове на глади городского пруда. Но от проекта насыпного острова и "Храма-на-воде" также отказались. Площадку перенесли на сушу - в сквер рядом с драмтеатром, перед зданиями облправительства и Заксобрания.

В понедельник, когда стройплощадку огородили забором, началась стихийная акция протеста, которая продолжается до сих пор. Накануне президент Владимир Путин на медиафоруме ОНФ сказал: "Есть простой способ - провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству". После этого городские власти объявили о том, что стройка приостановлена.

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