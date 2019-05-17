Сергей Пускепалис объяснил, почему не снимается на Западе

Известный российский актёр Сергей Пускепалис объяснил, почему отказывается от любых предложений о съёмках на Западе.

Несмотря на то, что к нему нередко обращаются из Европы и США после фильма "Чёрное море" (2014), где Пускепалис сыграл вместе с Джудом Лоу, и предлагают интересные роли и хорошие гонорары, Сергей неизменно не соглашается.

По словам обладателя "Серебряного медведя" Берлинале (а также "Ники" и "Золотого орла"), всё дело в уважении, нехватку которого к России и русским он наблюдает в западных странах. И, соответственно, в том, как в их кинопродукции изображают русских.

"Да, мне предлагают сниматься на Западе. Довольно часто. Но я не хочу и не буду. Мне не нравится, как в западных фильмах показывают русского человека. Не хочу участвовать там, где не уважают Россию и русских, - приводит "Вечерняя Москва" слова актёра.