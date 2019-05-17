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17.05.2019 16:24
Рубрика: Культура

Вышел первый трейлер фильма "Зулейха открывает глаза"

Текст: Сусанна Альперина

За тем, как движется экранизация романа Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза" многие внимательно следят с того самого момента, как о ней было объявлено. А произошло это на церемонии вручения престижной премии "Большая книга" два года назад - роман там был признан лучшим. Несколько раз "РГ" публиковала интервью и репортажи со съемок, но новый сериал уже, что называется, в одном шаге от зрителя, поскольку телеканал "Россия 1" выпустил его первый трейлер.

Фото: Олег Косов/РГ
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Сложно уместить все, о чем рассказано в романе в сериал, не говоря уже о том, как непросто передать все в трейлере, который длится минуту с небольшим. ...Зима 1930 года. У татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Тридцать ссыльных оказываются брошенными в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды. Неграмотные крестьяне и ленинградские интеллигенты, "деклассированные элементы" и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши - все они отстаивают у суровой природы и безжалостного государства свое право на жизнь. Зулейха находит в себе силы пройти через все испытания и помогает ей в этом осознание того, что дабы выжить - нужно прощать и любить. Себя, других, свою судьбу, и свою родину. Даже саму историю, в которой, как и в каждой человеческой жизни, так мало справедливости... Режиссер сериала - Егор Анашкин. В ролях: Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Елена Шевченко, Юлия Пересильд, Евгений Морозов, Александр Сирин, Роман Мадянов, Александр Баширов, Роза Хайруллина, Дмитрий Куличков, Рамиль Сабитов и другие.

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