Продажи автомобилей Lada в Европе растут

АвтоВАЗ может записать прошлый месяц себе в актив. В России компания увеличила продажи на 5,2% - до 32 316 машин. А "бюджетник" марки Lada Granta вновь стала самым популярным автомобилем в нашей стране.

Но и в Европе, как оказалось, реализация Lada тоже растет. Согласно данным ACEA, по итогам апреля продажи АвтоВАЗа в странах Евросоюза увеличились на 5,5% и составили 459 машин. 45% от общего объема реализации пришлось на страны Западной Европы.

А вот за четыре месяца 2019 года было реализовано 1 665 автомобилей Lada (-3%).

Напомним, ранее сообщалось, что российский автогигант в скором времени будет вынужден завершить экспорт машин в ЕС, так как они не соответствуют экологическим нормам, предъявляемым к транспортным средствам, продающихся на территории Евросоюза. В то же время уже сейчас ясно, что компания вернется.

"У нас есть планы создать в тесном сотрудничестве с нашими партнерами из Альянса глобальную модель и вернуться на эти рынки", - рассказал "РГ" представитель АвтоВАЗа, не уточнив, что это за модель и через какое время она появится.

Все журналисты уверены, что этой моделью будет новое поколение Lada 4x4.