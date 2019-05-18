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18.05.2019 09:44
Рубрика: Российский автопром

Продажи автомобилей Lada в Европе растут

Текст: Юрий Зубко

АвтоВАЗ может записать прошлый месяц себе в актив. В России компания увеличила продажи на 5,2% - до 32 316 машин. А "бюджетник" марки Lada Granta вновь стала самым популярным автомобилем в нашей стране. 

Но и в Европе, как оказалось, реализация Lada тоже растет. Согласно данным ACEA, по итогам апреля продажи АвтоВАЗа в странах Евросоюза увеличились на 5,5% и составили 459 машин. 45% от общего объема реализации пришлось на страны Западной Европы.

А вот за четыре месяца 2019 года было реализовано 1 665 автомобилей Lada (-3%).

Фото: скриншот с instagram.com
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Напомним, ранее сообщалось, что российский автогигант в скором времени будет вынужден завершить экспорт машин в ЕС, так как они не соответствуют экологическим нормам, предъявляемым к транспортным средствам, продающихся на территории Евросоюза. В то же время уже сейчас ясно, что компания вернется. 

"У нас есть планы создать в тесном сотрудничестве с нашими партнерами из Альянса глобальную модель и вернуться на эти рынки", - рассказал "РГ" представитель АвтоВАЗа, не уточнив, что это за модель и через какое время она появится.

Все журналисты уверены, что этой моделью будет новое поколение Lada 4x4.

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