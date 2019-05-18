Москвичка объяснила, почему бросила дочь в поликлинике

Оперативники в кратчайшие сроки задержали девушку, бросившую дочь в московской поликлинике.

Задержанной жительнице города - 21 год. "Не справилась со своими обязанностями", - призналась она следователю на первом же допросе. По неофициальным данным, она "планировала устроить личную жизнь". А с ребенком, мол, это сделать проблематично. "Почему не отдали дочь в социальные учреждения?" - спросили сотрудники СК. "Недодумала", - ответила девушка на это.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, уголовное дело возбуждено по статьям 125 и 156 УК РФ - "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".

Ранее "РГ" писала, что девочку бросили в поликлинике на севере Москвы. Ее привела женщина в медицинской маске. Ребенка доставили в больницу на осмотр.