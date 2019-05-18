Полиция вычислит провокаторов на несогласованных акциях в Екатеринбурге

В распоряжении екатеринбургской полиции есть фото- и видеоматериалы, которые помогут установить личности провокаторов с несогласованных акций против строительства храма в центре города. Об этом сообщил глава города Александр Высокинский, передает ТАСС.

Как отметил мэр, эти люди оскорбляли правоохранителей и призывали остальных активистов "нарываться" и устраивать драки, а затем растворились в толпе. Теперь полиции предстоит вычислить провокаторов по оставшимся фотографиям и видеозаписям. Всего с момента начала несогласованных протестов были задержаны 96 человек, 33 из них были арестованы на сроки до 15 суток.

Решение о строительстве собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку было принято еще в феврале, при этом были соблюдены все нужные процедуры и проводились общественные обсуждения - 3107 человек из 3309 выступили "за". Однако 13 мая начало стройки вызвало протесты части жителей.

Сегодня глава города провел встречу с 60 участниками акций у стройплощадки храма. Защитникам сквера и градоначальнику удалось прийти к взаимопониманию. На данный момент все работы на стройке приостановлены, но забор вокруг нее демонтировать не будут - на нем установят камеры, чтобы все могли следить за происходящим. Место для строительства храма определит общегородской опрос: в понедельник жителям предложат четыре варианта площадки, но также можно будет выдвинуть и свои идеи.