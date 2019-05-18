Новости

Психологи подвели итоги изучения сексуальной активности пожилых и молодежи 17:24
В Саратове завели дело на полицейского, насмерть сбившего подростка 17:23
Суд освободил экс-президента Армении Роберта Кочаряна 17:15
Георгиев будет вратарем сборной России в матче ЧМ со Швейцарией 16:53
Гимнастка Дина Аверина выиграла квалификацию ЧЕ с булавами 16:48
Названы сроки появления опытного образца управляемой ракеты "Монолит" 16:40
Полиция вычислит провокаторов на несогласованных акциях в Екатеринбурге 16:14
Фото: Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун сыграют в продолжении "Молодого Папы" 15:53
В Подмосковье столкнулись грузовик и легковушка: трое погибли 15:45
Трамп и Абэ откажутся от совместного заявления по итогам переговоров 15:43
В Крыму рассказали о проекте юго-восточного обхода Симферополя 15:31
Уникальный пикап РАФ выставлен на продажу за бесценок 15:14
Володин предположил, что у Зеленского начинается деменция 14:56
Дитрих: Сроки запуска железнодорожной части Крымского моста обсуждаются 14:50
Сергей Лазарев назвал финал "Евровидения" очень сильным и дружелюбным 14:35
Хуснуллин: МЦД-1 и МЦД-2 запустят для пассажиров до конца 2019 года 14:23
В Башкирии грузовой поезд насмерть сбил подростка 14:16
Первые станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в июне 14:15
Считавшиеся полезными напитки связали с риском ранней смерти 14:09
Рабочая группа по ЧП с "Дружбой" представит первые результаты 20 мая 13:34
В Екатеринбурге защитники сквера и мэр согласовали свои позиции 13:31
Сергей Лазарев попал в чарты iTunes 11 европейских стран 13:25
Опубликовано видео допроса матери, бросившей ребенка в поликлинике 13:12
Названа музейная столица России 12:25
Москвичка объяснила, почему бросила дочь в поликлинике 12:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
18.05.2019 16:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция вычислит провокаторов на несогласованных акциях в Екатеринбурге

В распоряжении екатеринбургской полиции есть фото- и видеоматериалы, которые помогут установить личности провокаторов с несогласованных акций против строительства храма в центре города. Об этом сообщил глава города Александр Высокинский, передает ТАСС.

Как отметил мэр, эти люди оскорбляли правоохранителей и призывали остальных активистов "нарываться" и устраивать драки, а затем растворились в толпе. Теперь полиции предстоит вычислить провокаторов по оставшимся фотографиям и видеозаписям. Всего с момента начала несогласованных протестов были задержаны 96 человек, 33 из них были арестованы на сроки до 15 суток.

Протестную группу в Екатеринбурге дискредитировали нарушители порядка

Решение о строительстве собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку было принято еще в феврале, при этом были соблюдены все нужные процедуры и проводились общественные обсуждения - 3107 человек из 3309 выступили "за". Однако 13 мая начало стройки вызвало протесты части жителей.

Сегодня глава города провел встречу с 60 участниками акций у стройплощадки храма. Защитникам сквера и градоначальнику удалось прийти к взаимопониманию. На данный момент все работы на стройке приостановлены, но забор вокруг нее демонтировать не будут - на нем установят камеры, чтобы все могли следить за происходящим. Место для строительства храма определит общегородской опрос: в понедельник жителям предложат четыре варианта площадки, но также можно будет выдвинуть и свои идеи.

Происшествия Правосудие Следствие Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сергей Лазарев попал в чарты iTunes 11 европейских стран
Опубликовано видео допроса матери, бросившей ребенка в поликлинике
Куйвашев предложит еще четыре площадки под храм в Екатеринбурге
Британцев возмутил перехват российских самолетов над Балтикой
Видео: ПВО Сирии отразили обстрел Дамаска