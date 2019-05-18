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18.05.2019 15:43
Рубрика: В мире

Трамп и Абэ откажутся от совместного заявления по итогам переговоров

Текст: Александр Ленин
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ не станут делать совместного заявления по итогам переговоров, которые пройдут в конце мая в Токио.

Причиной этого стали некоторые расхождения в подходах сторон к вопросу торговых отношений и проблеме КНДР, передает агентство Киодо со ссылкой на источники в японском правительстве.

Первые лица государств, очевидно, пока не в состоянии заключить взаимовыгодное торговое соглашение и вынуждены будут только обозначить свое намерение стремиться к этому в будущем. Кроме того, власти Японии и США по-разному восприняли недавние пуски северокорейских ракет малого радиуса действия. В Токио, в частности, осудили действия Пхеньяна и передали КНДР по дипломатическим каналам решительный протест. В то же время американский президент не видит в этих пусках особых проблем.

Фото: Александр Мельников/ РИА Новости
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Японские журналисты подчеркивают, что совместное заявление по итогам переговоров не носит юридически обязывающего характера, однако является важным дипломатическим документом, который демонстрирует общую политическую ответственность государств.

В настоящее время Токио и Вашингтон согласовывают последние детали предстоящей поездки Дональда Трампа на японские острова. Визит хозяина Белого дома должен продемонстрировать особый характер двусторонних отношений союзников. Так, американский президент будет первым из зарубежных лидеров удостоен аудиенции у нового императора Нарухито, который вступил на престол 1 мая после отречения своего отца Акихито.

Кроме того, премьер-министр Японии Синдзо Абэ сыграет с Дональдом Трампом в гольф, посмотрит борьбу сумо, посетит военно-морскую базу в Йокосуке и даст совместную пресс-конференцию. Ожидается, что глава японского правительства подробно расскажет американскому руководителю о своем намерении без каких-либо предварительных условий встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном в целях скорейшего урегулирования проблемы похищенных северокорейскими спецслужбами японских граждан.

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