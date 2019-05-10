Трамп прокомментировал ракетные испытания КНДР

Дональд Трамп прокомментировал очередные ракетные испытания КНДР, подчеркнув, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией.

"Это были ракеты меньшего размера, ракеты малой дальности. Никто не рад этому", - отметил хозяин Белого дома. Он в очередной раз указал, что "Северная Корея имеет огромный экономический потенциал". При этом ранее американский лидер делал акцент на том, что Пхеньяну надо по-другому выстраивать свою политику с другими странами.

За минувшую неделю мировые СМИ два раза сообщали об испытаниях, которые проводит КНДР. В субботу, 4 мая, Северная Корея произвела сразу "несколько запусков" ракетных систем малой дальности. Еще две ракеты были запущены 9 мая.

По мнению экспертов, Пхеньян таким образом дает понять Вашингтону, что может вернуться к прежней политике. "Испытания имеют скорее политический, чем военно-технический аспект", - поделился своим мнением председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Власти КНДР хотят вести переговоры, но я не думаю, что они готовы к ним", - заявил президент США Дональд Трамп.