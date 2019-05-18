Уникальный пикап РАФ выставлен на продажу за бесценок

Пикап РАФ-2909 выставлен на продажу за 350 тысяч рублей. Уникальность машины в том, что ее выпустили ограниченным тиражом в 90 штук специально для обслуживания состязаний Олимпиады-1980, проходившей в Советском Союзе. Не исключено, что речь идет о последнем сохранившемся экземпляре.

Впрочем, просить больше владелец не стал по понятным причинам. Во-первых, и это хорошо видно на фото: пикап находится не в лучшем состоянии. Хотя в объявлении написано, что автомобиль "не битый", он буквально испещрен следами от камней или каких-то других предметов. В некоторых местах заметна шпаклевка, а кое-где проглядывает и ржавчина. Во-вторых, пробег машины составляет уже 100 тысяч километров. И как знать, сколько еще проходит скромный 95-сильный двигатель ЗМЗ. Наконец, РАФ-2909 продается не в России, а в Армении. Как сюда попала машина для сопровождения велогонок - вопрос. На Олимпиаде в этом виде спорта были задействованы только трек в Крылатском и автотрасса Москва-Минск.

У РАФ-2909 пятиместная кабина, при этом в ее задней стенке есть сдвижная дверь для выхода на платформу. Там можно было разместить 4 велосипеда. Кроме того, в кузове хранился инвентарь для оперативного ремонта. У выставленного на продажу пикапа там установлено одно кресло, которое в начальной конструкции не предусматривалось.

Напомним, автомобили РАФ выпускались на Рижской автобусной фабрике с 1976 до 1997 года. Сейчас в Латвии зарегистрировано предприятие SIA "Rigas Autobusu Fabrika, RAF". Его владельцы намерены возродить производство автомобилей под историческим брендом. Ранее "РГ" публиковала первые концептуальные изображения дизайна будущих "РАФиков". С технической точки зрения предполагается, что автобусы малой вместимости будут созданы на электрической тяге в двух вариантах - с возможностью подключения к троллейбусной контактной сети для подзарядки в движении и со вспомогательным генератором.