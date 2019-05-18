Венесуэла сообщила о готовности к переговорам с США

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас заявил, что Боливарианская республика готова сесть за стол переговоров с США. По его словам, Вашингтон потерпел поражение в действиях против Каракаса, и настало время дипломатии.

Во внешнеполитическом ведомстве страны отмечают, что правительство южноамериканского государства "склонно установить механизмы диалога с американской администрацией на основе взаимного уважения", передает телеканал TeleSUR. Ранее Арреас говорил, что его страна готова к самым разным сценариям развития событий, в том числе и к вторжению США.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выстоял под натиском самозванца Хуана Гуайдо, и теперь вопрос смены власти в Венесуэле откладывается на неопределенную перспективу. Американский лидер Дональд Трамп назвал Мадуро "стойким бойцом", который вдобавок публично высмеял американского президента, отказавшись сбежать из страны и назвав усилия США "глупой попыткой переворота".