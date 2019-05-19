В сентябре Россия будет принимать генеральную ассамблею Всемирной туристской организации (ЮНВТО). Это событие по значимости для отрасли эксперты сравнивают с чемпионатом мира по футболу.

Какую пользу из проведения генассамблеи мы можем извлечь и что нужно, чтобы войти в число ведущих туристических стран, рассказал в интервью "Российской газете" ректор Российской международной академии туризма Евгений Трофимов.

Евгений Николаевич, чем так важна для России генассамблея ЮНВТО?



Евгений Трофимов: Выше организации, координирующей стратегию развития туризма, в мире нет. Это 150 стран мира и 400 аффилированных членов.

Наши туристы вывозят за рубеж более 40 миллиардов долларов ежегодно, а ввозим мы только 12 миллиардов

К нам приедет весь мир. Конечно, такое событие улучшит имидж нашей страны, в конечном счете, увеличит поток туристов.

Вы уверены, что будет представлено так много стран?



Евгений Трофимов: Я не сомневаюсь.

А как же санкции?



Евгений Трофимов: Кто-то верит, что нужен, например, "хороший" президент США, чтобы наладить отношения. Я в это не верю. Когда-нибудь этот период пройдет. Народная дипломатия туризма - другое дело. ЮНВТО - организация общественная, не думаю, что здесь позволят влезть политике. Мы должны воспользоваться шансом и показать свой лучший опыт и нашу стратегию развития туризма. Дальше будет обмен опытом.

И какова же наша стратегия?

Евгений Трофимов: Я тут посчитал по открытым данным, и получилось, что за четыре года внутренний туризм вырос в два раза. Правда ли это? Вряд ли, если социологические исследования показывают, что три четверти россиян проводят отпуск на даче и дома. Есть другой показатель развития туризма, и мне он кажется важным. Это его доля в валовом внутреннем продукте. Сейчас статистика показывает 3,5 процента. Но в других странах в среднем доля туризма в ВВП составляет 10,5 процента. То есть мы в три раза отстаем.

И как нам выйти на мировой уровень?

Евгений Трофимов: Нужно развиваться. Есть ли у нас ресурсы для этого? Конечно, есть. По достопримечательностям и природным условиям Россия стоит на пятом месте в мире.

Наши туристы вывозят за рубеж более 40 миллиардов долларов ежегодно, а ввозим мы только 12 миллиардов. Нужно переориентировать на внутренний рынок хотя бы 10 миллиардов из этих 40. Надо глубоко изучить и использовать опыт Центрального совета по туризму и экскурсиям, существовавшего в ССР, который успешно решал эти вопросы.

Мы вполне можем построить такие туристические объекты, которые ничуть не уступали бы европейским. Мост же в Крым построили, а что - объекты не можем? . Туризм надо развивать не сверху, как мы сейчас пытаемся сделать, а снизу. В каждом регионе есть интересные места - там гора, а там ледник, где-то еще каскад озер.

Неужели на этом месте невозможно создать свою базу отдыха, где будет отдыхать местное население? Но цены должны быть там местные. Потому что если человек получает 20 тысяч рублей, он не будет платить за номер 2-3 тысячи в сутки, а пойдет туда, где 200-300 руб­лей.

А чем иностранцев завлечь?

Евгений Трофимов: Есть такой вид - "культурно-познавательный туризм". Это наш вид туризма, российский.

Наше достояние - сельский туризм, который тесно связан с экологическим. Но если человек приезжает в село, то ему должны быть созданы все условия, чтобы он почувствовал эту жизнь. Если нужен велосипед, он должен быть. Лошадь? Должна быть лошадь. Корову подоить - пожалуйста. Борща? Должна быть кухня. Сельский туризм сам по себе не появится, мы его тоже должны создавать.

Чего нам не хватает?

Евгений Трофимов: Многое зависит от качества обслуживания, цен, транспорта. .

Какие у нас условия для турбизнеса? Например, возьмем страны Евросоюза, у них НДС для отелей - 10,5 процента. А у нас был 18, а стал 20 процентов. Чувствительно. И еще речь идет о вводе гостиничного сбора. Если его введут, то средние гостиницы лягут. Они уже развиваться не могут

Я вижу еще одно направление - это развитие транспорта, причем скоростного. У нас в стране большие расстояния, так что скоростной железнодорожный и автомобильный транспорт - это будущее.

И еще одно из очень важных направлений. Нужны кадры. Сегодня мы держимся только за счет старой команды.

Разве вузы не готовят специалистов?

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Евгений Гайва

Евгений Трофимов: В стране специалистов туриндустрии и гостиничного дела готовят более четырехсот вузов. Среди них вы встретите и сельскохозяйственные вузы, и промышленные, кто только этим не занимается. Получается, лекции студентам читают животноводы и инженеры. Они готовят таких специалистов, которые не знают специфики отрасли, не имеют практики. Такие кадры никому не нужны.

Что мы делаем? Например, стараемся работать с европейскими вузами. Летом, пока каникулы, студенты едут на практику в зарубежные турфирмы, отели. В первую очередь это Италия, Франция, Финляндия, Турция, Болгария, Испания, Соединенные Штаты, различные острова. Студенты приезжают совсем другими.

Они потом после выпуска за рубеж не уезжают?

Евгений Трофимов: Часть уезжает. Первые выпуски по международным программам были все оставлены за рубежом. Вначале мы радовались, а потом подумали: для кого же готовим кадры? Тогда кроме зарубежной ввели обязательную практику внутри России. Проходит она в лучших отелях, турфирмах. Там студентов замечают и потом приглашают на работу.

Понимаете, туризм по своей сути - это частный бизнес, но кадры для него в основном готовят госвузы. Может, стоит проводить конкурсы и заключать госконтракты для подготовки специалистов для отрасли.

У нас в стране уже есть туристская инфраструктура. Да, ее нужно совершенствовать. Но самое главное - это люди, люди, люди. Если мы с кадрами сумеем что-то сделать, то и туризм выведем на новый уровень.

От редакции

23 мая 2019 года Российской международной академии туризма исполняется 50 лет. Поздравляем!